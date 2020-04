Coronavirus, a Piatto la sanificazione delle aree a rischio

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Piatto i volontari del distaccamento di Cossato dei Vigili del Fuoco hanno eseguito la sanificazione mirata alle zone più frequentate del paese, quindi i luoghi più a rischio contagio, come la parte esterna dell'edificio comunale e l'area di parcheggio prospiciente allo stesso municipio e le panchine, la piazza della chiesa, l'area dell'ambulatorio medico comunale, l'ufficio postale, la scuola dell’infanzia, le aree antistanti il cimitero ed il negozio di alimentari, il parcheggio di fronte al negozio.

"Lunedì è iniziata la sanificazione per la quale stato utilizzato l’ipoclorito di sodio nella quantità prescritta. - dichiara il sindaco Enzo Giacomini - Questo lavoro verrà sicuramente ripetuto in futuro nella speranza che questa emergenza termini il prima possibile. Ringrazio i volontari dei Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione".