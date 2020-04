Valle San Nicolao, i ragazzi della Pro Loco fanno la spesa da Manuela e la portano a domicilio

Edoardo, Benedetta, Francesco e Consuelo sono i ragazzi della Pro Loco di Valle Nicolao che, sabato 4 aprile, hanno pagato le bollette in posta ed hanno portato spesa e farmaci a domicilio per i loro concittadini che, in questo periodo di emergenza, non si possono muovere.

I giovani della Pro Loco hanno fatto la spesa da Manuela, titolare del negozio di alimentari del paese e membro dell'associazione, la quale, nella stessa giornata di sabato, ha regalato 130 mascherine ai suoi clienti. "Sono splendide mascherine in tessuto lavabile, - dice Manuela - in parte confezionate da un mio amico tappezziere di Chiavazza, ed in parte da una sarta di Buronzo, che, per farcele avere sabato, hanno lavorato di notte".

Manuela è orgogliosa dei ragazzi della Pro Loco: "Sono stati grandi perchè, nei dintorni, non ho sentito che altri giovani abbiano fatto tanto. Sono stati anche coraggiosi perchè andare a casa della gente, con tutte le precauzioni del caso, è un rischio. Per questo motivo, prima di consegnare a domicilio, abbiamo contattato le famiglie degli interessati che erano concordi".

Manuela ha ancora una decina di mascherine che ha riservato ai propri clienti, ai quali manda un elogio: "E' gente per bene e sensata perché si sono organizzati per venire in negozio a giorni alterni e non tutti i giorni".

Le offerte raccolte dalla Pro Loco di Valle Nicolao per le mascherine ed i servizi a domicilio dei suoi ragazzi saranno devolute alla Protezione Civile.