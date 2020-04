Pralungo, cimiteri chiusi e parte distribuzione dei buoni spesa. Sindaco: “Al fianco di chi si trova in difficoltà”

Anche a Pralungo chiudono i cimiteri comunali. A riferirlo il sindaco Raffaella Molino che si rivolge ai propri cittadini: “Ho ritardato la chiusura per quanto ho potuto ma ora devo ottemperare alle ordinanze ministeriali”. Novità anche sui buoni spesa. “Siamo al fianco di coloro che in questo momento si trovano in difficoltà o hanno avuto un danno alla propria attività a causa dell’emergenza coronavirus – spiega il primo cittadino – Ci siamo attivati e da oggi stiamo distribuendo i buoni spesa da 25 euro a persona. Questi si potranno usare settimanalmente per acquistare generi alimentari e farmaci nei negozi presenti a Pralungo”.