Netro: Buoni spesa, buoni farmaci e pacchi alimentari. Ecco come richiederli

Anche a Netro è possibile fare domanda per beneficiare di buoni spesa o generi alimentari e di prodotti di prima necessità. I buoni sono da utilizzare esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza o nelle località vicine che avranno aderito alla manifestazione di interesse, pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito del comune.

Chi può fare richiesta

Possono accedere al Fondo comunale di Solidarietà Alimentare le persone residenti nel comune di Netro che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci per effetto dell'emergenza coronavirus. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura, il beneficiario deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta sull'apposito modello predisposto dal comune.

Più precisamente: nuclei familiari costituiti da soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; nuclei familiari segnalati dall'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del decretolegge 17/03/2020, n. 18; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del decreto-legge n. 18/2020; nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del decreto-legge n. 18/2020 a ridotto orario di lavoro; nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

Restano esclusi dal beneficio i nuclei familiari che detengono alla data della richiesta, tenendo conto di ogni componente del nucleo, un patrimonio mobiliare complessivamente pari o superiore a 10mila euro.

Modalità di erogazione

Le domande di accesso al beneficio devono pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: netro@ptb.provincia.biella.it oppure, in casi particolari, previo appuntamento telefonico con ritiro presso gli Uffici comunali. Il comune procederà quindi alla distribuzione dei buoni spesa mediante consegna a mano a cura del personale comunale o per casi particolari, potranno essere ritirati direttamente presso gli uffici previo appuntamento telefonico. La distribuzione per ciascun nucleo terrà conto del valore di una spesa pari a due settimane, a valere dalla data dell'avvenuta consegna dei buoni. Per le settimane successive, sino alla concorrenza dell'importo disponibile nel Fondo comunale di Solidarietà Alimentare, l'interessato dovrà aggiornare la richiesta confermando di volta in volta la propria situazione di necessità o comunicando le variazioni economiche intervenute derivanti dalla situazione emergenziale. Il buono spesa, inoltre, è commisurato al numero di componenti il nucleo familiare ed è determinato nell’importo di 25 euro a settimana per ogni componente, nonché di ulteriori 25 euro per ogni minore nella fascia di età 0-3 anni. A coloro che vivono da soli verrà invece attribuita la somma di 50 euro a settimana. A richiesta, potranno essere rilasciati buoni farmaci del valore di 25 euro al mese per ogni nucleo famigliare.

Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze

Buoni spesa, buoni farmaci e pacchi alimentari saranno consegnate personalmente ai beneficiari da incaricati muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Il comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, per verificare le dichiarazioni sostitutive, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Il responsabile del procedimento sarà il sindaco Tiziana Pasquale.