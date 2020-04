Cossato, ecco i buoni spesa per i cittadini. E Moggio loda gli Alpini: “Grazie per la consegna delle mascherine”

“Nel giro di due o tre giorni riusciremo a concludere la distribuzione delle mascherine. Una per ogni singolo abitante di Cossato”. A comunicarlo ieri sera il sindaco Enrico Moggio nel consueto videomessaggio rivolto alla popolazione. “È stata un’impresa onerosa e importante – confida il primo cittadino – e ringrazio di cuore gli Alpini del gruppo Cossato-Quaregna che si sono prodigati nella consegna delle mascherine. Quando si ha bisogno le nostre penne nere ci sono sempre”.

Sulla questione dei buoni spesa, Moggio annuncia il loro imminente arrivo: “Erano attesi da molte persone. Sul sito del Comune, o nei negozi convenzionati, è disponibile il modulo di richiesta. C’è la possibilità di telefonare anche al numero dedicato: 0159893510. Ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone sarà attribuito, per ogni settimana, un buono spesa pari a 50 euro, incrementato di 25 per ogni componente aggiuntivo”.

"Potranno accedere a questo beneficio – precisa il primo cittadino - i soggetti che a causa della situazione di emergenza generale hanno perso la propria capacità reddituale avendo così difficoltà ad acquistare generi di prima necessità. Non solo. I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di beni primari - come generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, farmaci ndr - e saranno utilizzabili solo negli esercizi commerciali aderenti, indicati nell’apposito elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune e continuamente aggiornato”.

Infine, le solite raccomandazioni sugli spostamenti. “Questo non è il momento di mollare – conclude Moggio - Siamo in una fase estremamente delicata: teniamo duro anche perché i sacrifici che compiamo oggi ci pagheranno più avanti. State a casa, mantenete le distanze e uscite solo se è strettamente necessario”. Per ulteriori informazioni clicca qui sul sito del Comune di Cossato.