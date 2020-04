Coronavirus, partite a Mongrando le domande per i buoni spesa

A partire da oggi, sarà possibile richiedere il bonus spesa, riservato ai residenti nel comune di Mongrando. Il sussidio, recante il valore nominale di 25 euro, sarà erogato con voucher non replicabile.

“A titolo esplicativo – sottolinea il sindaco Antonio Filoni - un nucleo composto da una o due persone disporrà di 50 euro a settimana. Un nucleo di tre persone 75 euro e così via. Nella home page del portale del Comune sono riportati i criteri per l’ammissione, il valore del buono, le modalità di erogazione e le tempistiche ; è inoltre possibile scaricare la domanda per l’erogazione dei buoni spesa. Infine, per chi non avesse la possibilità di accedere ad internet può fare richiesta del modulo da compilare in Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con entrata dal cortile del Municipio”.