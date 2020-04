Coronavirus, FATE ATTENZIONE ai falsi messaggi in arrivo dall’Inps

Prestate sempre più attenzione alle fake news che girano nel web ma anche da quelle che arrivano per messaggio privato. Nei giorni del coronavirus, ignoti stanno approfittando della situazione di emergenza generale per danneggiare le persone. La Polizia postale segnala, infatti, che in questi giorni sono stati inviati moltissimi sms che contengono un falso messaggio dell’Inps come questo: “A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-ixxxxx.online”.

Cliccando sul link, informano gli agenti di Polizia sul proprio sito, viene scaricato un file al cui interno si cela un malware che, installato sul cellulare, permette ai criminali di accedere al dispositivo ottenendone il controllo e di impossessarsi dei dati sensibili come password, dati delle carte, codici Otp, Pin, credenziali, chiavi di accesso all'home banking o altri codici personali.

“Si tratta del cosiddetto fenomeno di smishing, termine che deriva dall'unione delle parole sms e phishing, dove l'ultimo termine indica la "pesca" dei dati – spiegano sul sito della Polizia di stato -Vi ricordiamo di fare sempre molta attenzione. Verificate le informazioni sul sito ufficiale dell’ente che invia il messaggio, evitando di utilizzare il link contenuto ma digitandone il nome direttamente sulla barra degli indirizzi (Url). In caso di sospetti potete effettuare una segnalazione sul sito della Polizia postale”.