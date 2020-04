Coronavirus, apertura on line e nuove sperimentazioni per il centro per le famiglie del consorzio Iris

In questi giorni in cui siamo tutti a casa, Il Centro per le Famiglie il Patio del Consorzio IRIS offre attività di ascolto telefonico e online ai genitori con figli da zero a 25 anni di età. Il numero a cui riferirsi è il 335 7920454 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (per maggiori informazioni si può visitare il sito www.consorzioiris.net). E' attivo anche uno spazio telefonico sia di ascolto che informativo sui servizi: S.O.S MAMMA rivolto nello specifico a neomamme con bimbi dalla nascita ai 9 mesi di età (sempre al numero 3357920454).

COS’E’ Il CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL CONSORZIO IRIS E' un servizio pubblico e gratuito del Consorzio I.R.I.S. di Biella, attivo dal 2006, che sostiene ed accompagna mamme e papà nel delicato quanto meraviglioso compito della genitorialità. Il Centro per le famiglie è gestito da educatori professionali, psicologi e mediatori famigliari di comprovata esperienza. Si organizzano incontri individuali di consulenza educativa ed incontri di gruppo, chiamati “conversazioni per genitori” suddivisi in fasce sulla base dell’eta’ dei figli In questo periodo in cui le attività di gruppo sono sospese, gli operatori stanno sperimentando formule per entrare nelle case in modo attento, discreto ed utile.

Sono possibili colloqui telefonici e in videochiamata, di ascolto e confronto su temi che potrebbero essere ancora più attuali, perchè fare il genitore in questo periodo di #restateincasa può essere una grande opportunità, ma anche una grande fatica. Ci sono tante domande che ci assillano: come spiegare ai miei figli perchè non possono andare a scuola o uscire per strada in modo che lo capiscano, ma senza spaventarli? Come organizzare gli spazi di casa ad uso comune tra genitori e figli? Come gestire i litigi tra fratelli che immancabilmente sorgono? Si può anche visitare la pagina FB dell'associazione Famillando, formata da genitori che hanno conosciuto il Centro per le Famiglie il Patio e che lo sostengono nelle sue attività. Sulla pagina Fb, gli operatori selezionano materiale ed incontri on line che possono essere di aiuto ai genitori ed ai loro figli. E' possibile rivolgersi al numero attivo di cellulare anche per avere informazioni sulle attività che potranno riprendere quando il tempo dell'emergenza sarà passato.

Il Centro per le famiglie rivolge la sua attenzione ad ogni fase del ciclo di vita famigliare, anche quelle più critiche come l'essere genitori soli o vivere una situazione di separazione. In questo caso viene attivato il servizio Ge.Co (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione) con le attività di mediazione famigliare e consulenze psicologiche individuali per il singolo genitore. Oltre a queste attività specifiche, durante l'anno si allestiscono eventi aperti a tutti gli interessati su temi educativi.