Banca Patrimoni Sella & C., una donazione agli ospedali italiani impegnati nella lotta contro il coronavirus

Banca Patrimoni Sella & C. dona 60 mila euro per sostenere gli ospedali italiani impegnati in prima linea ad affrontare la lotta contro il COVID-19.

La società del gruppo Sella specializzata nel private banking e nei servizi di investimento ha infatti deciso di donare questa cifra per sostenere in particolare la Fondazione Buzzi di Milano per gli ospedali della Lombardia, la clinica di malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, l’Ospedale di Mondovì Regina Montis Regalis e l’Ospedale Cotugno di Napoli.

Banca Patrimoni Sella & C. ha anche predisposto l’azzeramento delle commissioni sui bonifici effettuati dai clienti a favore delle organizzazioni sopra citate, oltre che della Protezione Civile, dell’Ospedale Spallanzani di Roma e dell’Ospedale degli Infermi di Biella.

La banca ha inoltre supportato l’iniziativa di raccolta fondi lanciata tra i dipendenti del gruppo Sella, che si è impegnato a raddoppiare la somma raggiunta. Nelle prime due settimane sono stati raccolti 36.920 euro, portati a 73.840 euro dal Gruppo e destinati all’ospedale di Biella. La raccolta continua per tutto il mese di aprile, con i dipendenti che potranno ora scegliere di destinare la propria donazione - che sarà sempre raddoppiata dal Gruppo - all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, all’ospedale Luigi Sacco di Milano o all'ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase, in provincia di Lecce.