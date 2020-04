Muore a 63 anni, lutto a Zubiena

Dolore e sconforto a Zubiena per l’improvvisa morte di Mario Malengo, scomparso ieri sera a Zubiena, all’età di 63 anni. Era molto noto in paese. Profondamente addolorato anche il sindaco Davide Basso: “L’ultima volta che l’ho visto era ieri pomeriggio – confida al telefono – Sono rimasto di stucco quando ho appreso la notizia. Era una persona piacevole e buona. Spesso giocava a carte ed era tanto legato al nipote. Lo seguiva infatti alle partite di calcio. Mi stringo al dolore della famiglia”. Le esequie funebri avranno luogo venerdì 10 aprile, al cimitero di Zubiena Villa, in forma privata per le disposizioni nazionali.