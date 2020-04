Dolore a Tavigliano, è “andato avanti” l'alpino Ermanno Boldori

Dolore a Tavigliano per la morte di Ermanno Boldori, scomparso oggi all’età di 84 anni. Da anni faceva parte del gruppo Alpini della Valle Cervo. La Santa Messa di suffragio verrà celebrata in data da destinarsi e, in ottemperanza delle vigenti disposizioni, la santa benedizione si terrà presso il cimitero del paese in forma strettamente privata.