Ponderano, Ospedale: Dolcezze per i reparti covid da parte dei Protectors LEMC Italy Chapter Ursis B. FOTOGALLERY

Una delegazione del Gruppo Motociclistico Internazionale degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate dei Protectors, ha consegnato alla presenza del presidente del Club, Vincenzo Vaccaro, Commissario della Polizia di Stato, e di alcuni membri, vassoi di dolcezze che la direzione dell'ASL Biella ha provveduto a consegnare ai Medici, Infermieri e Oss impegnati in prima linea in Pronto Soccorso, Rianimazione e Reparti per la lotta al covid19.

Un gesto, tra i tanti, che i Protectors mettono in campo da sempre a testimoniare la vicinanza al territorio nelle situazioni d'emergenza e a sostegno di molteplici situazioni in cui hanno dimostrato di essere "uomini forti dal cuore tenero".