Superluna conquista i biellesi nei giorni del coronavirus

Uno spettacolo visivo senza precedenti. La Superluna apparsa tra ieri e questa notte ha letteralmente stregato i molti biellesi che si sono dati appuntamento sul balcone, alla finestra o nel proprio giardino. La Luna, infatti, era la più grande e la più luminosa del 2020. Alcuni dei nostri lettori non hanno perso l’occasione di immortalarla inviandoci in redazione alcuni scatti fotografici.

La Super Luna non è altro che il momento in cui il satellite si trova nella fase di plenilunio (luna piena) e nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra (perigeo). L'effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista da quaggiù. Il culmine l’ha raggiunto intorno alle 20 quando era a circa 357mila chilometri dal nostro pianeta. Sicuramente per molte persone è stata l’occasione per concentrarsi su un fenomeno astronomico straordinario e totalmente slegato dalla situazione di emergenza sanitaria legata al coronavirus.