20 letti per Ospedale dall'astigiano a Biella grazie a Esse3 che li ha donati per fronteggiare l'emergenza FOTOGALLERY

La solidarietà nel biellese arriva da altre provincie, e in questo caso dall'astigiano, grazie ad una rete di contatti tra associazioni e aziende. Oggi, 8 aprile, grazie all'interessamento dei membri dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra, la Esse3 di Castelnuovo Don Bosco, ha consegnato alla squadra incaricata del recupero, formata da volontari AIB e membri dell'ANVG, che in questo periodo si sono messi a completa disposizione della Protezione Civile di Biella, 20 letti da ospedale che serviranno all'allestimento di nuovi locali di degenza per malati di coronavirus in via di guarigione e in attesa di essere definitivamente dichiarati dimissibili.

La Esse3 srl, specializzata in forniture medicali, che ha in uno dei suoi manager, Daniele Cippitelli, anche un membro dell'ANVG e del Gruppo Motociclisti Interforze Protectors, si è dimostrata sensibile all'esigenza sorta quando si è dovuto prevedere una struttura di supporto per ospitare i pazienti in via di guarigione. Detto fatto, l'azienda ha offerto alla Protezione Civile 20 letti da ospedale nuovi e completi di materassi che sono stati puntualmente ritirati, insieme ad altro materiale utile, mascherine e igienizzante, da una squadra di volontari dell'AIB Biella scortati dai volontari ANVG.

E' il cuore grande delle aziende piemontesi che in questi giorni si stanno prodigando per alleviare la durezza dei tempi ognuna con le proprie eccellenze.