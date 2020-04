Coronavirus, la speranza per chi è in prima linea dell'Asl Biella è scritta sulle note di "Strada Facendo" VIDEO

La canzone di Claudio Baglioni diventa un pochino il simbolo della speranza per i sanitari del nosocomio cittadino del Degli Infermi. E proprio testimoniare la speranza, lo hanno fatto questa mattina gli operatori sanitari dell’ospedale di Biella sulle note di "Strada facendo vedrai perché domani sia migliore...Strada facendo vedrai Che non sei più da solo Strada facendo troverai Anche tu un gancio in mezzo al cielo E sentirai la strada far battere il tuo cuore Vedrai più amore, vedrai!

A sorpresa un canto all’unisono dedicato a tutti i colleghi dell'ASLBI, ai pazienti e alle loro famiglie...perchè domani sia migliore...