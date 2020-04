Coronavirus, la solidarietà non si ferma. Sempre più donazioni per il 118 Biella-Novara-Vercelli-Vco

Una imponente “catena della solidarietà” ha sostenuto in queste settimane gli operatori del 118 del quadrante Novara-Vercelli-Biella-Vco impegnati in prima linea nell’affrontare l’emergenza-coronavirus. “Abbiamo scoperto tantissime persone, associazioni, fondazioni, che ci sono state vicine – afferma il dottor Roberto Gioachin, direttore della Struttura Emergenza 118 del quadrante – Abbiamo ricevuto donazioni che ci hanno permesso di affrontare con maggiore sicurezza gli interventi sul territorio e ci siamo sentiti ‘coccolati’ da quanti ci hanno portato anche generi di conforto che sono stati fondamentali perché non avevamo neppure il tempo di ricevere cibo dalla mensa. A tutti va il nostro grazie di cuore”.

Molte le donazioni pervenute al 118 da parte di comuni, associazioni e privati presenti nelle province del quadrante. Tra le realtà biellesi si segnala: la Ditta BP di Pietrobon SAS di Cavaglià che ha donato tute in Tyvec; la Clara Ramella SPA di Biella per la consegna di cuffie e calzari monouso; la Rossano Bisio di Pollone che ha acquistato Tute in Tyvec; la Pasticceria Piccoli Piaceri di Cavaglià che ha dato delle cuffie e la Macchieraldo G. Spa di Cavaglià.