Coronavirus, a Mongrando donazione della pro loco Amici di San Michele per l’Ospedale

Iniziativa lodevole della pro loco di Mongrando. Gli Amici di San Michele hanno devoluto la somma di 2.000 euro all’associazione Amici dell’ospedale di Biella. “Con questo atto di solidarietà – spiegano - la pro loco ha voluto porsi immediatamente accanto a tutti coloro che giornalmente si sacrificano per salvare delle vite, in un momento così delicato e pesante per tutti. Gli Amici di San Michele ringraziano per i grandi sacrifici che tutti stanno compiendo in questo periodo”.