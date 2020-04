Coronavirus, a Candelo parte distribuzione di mille mascherine. Gelone: “Date a Protezione civile e commercianti”

“In questi giorni stiamo già distribuendo una prima parte di mascherine (quasi mille) a chi in assoluto ne ha più bisogno e a chi è in prima linea per tutti noi come Protezione civile, famiglie con malati gravi (oncologici) che necessitano di terapie frequenti in ospedale e attività commerciali aperte di modo che gli operatori possano lavorare in sicurezza”. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

“Man mano che riceveremo nuove forniture – prosegue nel post - provvederemo alla distribuzione alla popolazione: con ordine, vi terrò aggiornati. Per la prima parte di mascherine si ringraziano anche il volontariato candelese, Candelo Città Possibile e la ditta Bonifacio. Inoltre la giunta sta approvando gli atti per i buoni alimentari, così che si possa iniziare con le richieste. Anche su questo vi aggiornerò ufficialmente a stretto giro. Si intravvede una luce in fondo al tunnel di questa epidemia e proprio per questo dobbiamo rimanere saldi nel seguire le prescrizioni restando a casa ma anche pronti per garantire a tutti una vita serena e una meritata ripresa”.

Inoltre, il primo cittadino ha informato i cittadini sui servizi a disposizione, come lo sportello di ascolto telefonico per raccontare o condividere con qualcuno le fatiche quotidiane relative a questa situazione di emergenza. Si può chiamare al numero 366.3500310, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Capitolo servizi sociali: il primo cittadino segnala che tutti i residenti a Candelo senza limite di reddito possono chiedere aiuto e segnalare situazioni di disagio. L’Assistente Sociale riceverà su appuntamento telefonico (015.8352478), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. All'Assistente Sociale è possibile chiedere informazioni ad esempio per: servizi di consegna pasti e spesa, farmaci, assistenza economica, servizi per anziani e persone fragili, telesoccorso\telecontrollo e anche sui nuovi buoni alimentari.