500 mascherine consegnate alla Casa di Riposo Gallo dal presidente Cissabo e Carabinieri di Bioglio FOTO

Il sindaco di Bioglio e presidente del Consorzio Cissabo, Stefano Ceffa unitamente ai Carabinieri della stazione di Bioglio hanno consegnato 500 mascherine alla Casa di Riposo Gallo di Cossato alla responsabile della struttura Francesca Vacalebre.

"Devo ringraziare la Fondazione Fila che ha garantito la fornitura al comune di Bioglio e alle case di riposo del territorio che dovessero farne necessità -commenta Ceffa-. Ne ho altre a disposizione e che provvederemo a consegnare nei giorni prossimi. Un secondo grazie va ai militari dell'Arma per servizio prezioso, il terzo ai miei consiglieri comunali che stanno lavorando alacremente per l'imbusto e le consegne sempre delle mascherine. In ultimo i cittadini che in modo disciplinato capiscono il momento che stiamo affrontando continuando a restare a casa".

Sempre Ceffa sta consegnando in queste ore, grazie all'aiuto dei militari della stazione dell'Arma, altre mascherine ai cittadini di frazioni isolate, quelle meno accessibili. In mattinata ne sono state distribuite 80.