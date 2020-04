Alessandro Pizzi: "Nuovi inceneritori in Piemonte, ecco l'idea atroce della Lega"

Una lettera inviata da parte di Alessandro Pizzi, in capo all'associazione Onda Verde, per sottolineare "l'atroce idea della Lega sui nuovi inceneritori piemontesi".

"Sotterrare nelle discariche i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata è un’atrocità ambientale e sociale che non avrebbe nessun vantaggio economico. Vanificherebbe invece, in maniera tombale, lo sforzo virtuoso che i cittadini stanno compiendo in questi ultimi anni per ridurre nel proprio sacchetto dei rifiuti la quota di rifiuti indifferenziati. Le parole dell’assessore all’ambiente della Regione Piemonte sono inaccettabili e farebbero sprofondare il Piemonte nel ‘Medio Evo’ il ciclo integrato dei rifiuti urbani. L’emergenza legata al COVID-19 semmai deve ricordaci quanto ancora siamo distanti dagli obiettivi prefissati dalla Regione Piemonte con la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 che ha ridisegnato la nuova governance di gestione dei rifiuti per un servizio più efficiente che premia anche economicamente chi produce meno rifiuti e differenzia di più e sanziona chi utilizza nuove discariche o inceneritori.

La Legge Regionale tra le finalità ha in particolare quella di favorire la massima valorizzazione ambientale ed economica dei rifiuti urbani differenziati in coerenza con il principio di prossimità e privilegiando il recupero di materia a quello di energia.Tradotto? In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo oggi anziché pensare di ripristinare impianti obsoleti come il ricorso alle vecchie discariche o il loro ampliamento per smaltire tal quale i rifiuti e avvelenare le falde acquifere e suolo agricolo, occorre accelerare con la riconversione impiantistica destinata ad accogliere i rifiuti.Dal trattamento meccanico biologico ai più moderni impianti di riciclo di metalli, plastica, carta e cartone, legno e dei Raee anch’essi carenti sul nostro territorio, incentivando le aree industriali dismesse per convertirle in luoghi deputati all’ avvio dell’economia circolare che possano generare nuove opportunità lavoro e produrre effetti benefici sul territorio di prossimità.

A partire dalla trasformazione degli Ecocentri Provinciali, oggi essenzialmente abbandonati al solo stoccaggio non ottimizzato di rifiuti più o meno separati in attesa dell’invio tal quale ai consorzi di filiera. Per affrontare con efficacia l’attuale emergenza dettata dalla pandemia del COVID 19, occorre invece derogare la norma esistente e superare questi vincoli inutili dando da subito la possibilità agli ex Consorzi di smaltimento, ora Enti di Area Vasta, di attrezzare i propri centri di stoccaggio con impianti di sanificazione specifici dei mezzi e dei rifiuti in ingresso e a valle con l’istallazione e l’avvio di moderni impianti di trasformazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata per riutilizzare, ridurre anche in termini volumetrici e trasformare in risorse quei rifiuti provenienti dal ciclo urbano. In questo modo si eviterebbe l’accumulo di rifiuti nei 300 depositi di stoccaggio presenti in Regione già saturi con forte rischio di sicurezza dei lavoratori e di possibili incendi.Passata l’emergenza il Piemonte non avrà bisogno di nuovi inceneritori o dell’ampliamento di nuove discariche come afferma l’assessore regionale.

Semmai si dovrà incentivare l’avvio concreto dell’auto compostaggio o compostaggio di comunità dei rifiuti organici che oggi rappresentano più di un terzo del peso dei rifiuti indifferenziati smaltiti. Se unite a questa azoni si persegue l’obiettivo indicato dalla Legge Regionale di ridurre con forme di educazione sul territorio e di incentivi ai cittadini e alle imprese unita al la produzione di rifiuti pro-capite sotto la soglia dei 100 Kg per ogni abitante all’anno unita all’avvio del Green Public Procurement obbligatorio in appalti pubblici e privati, allora la quota di rifiuti da bruciare si dimezzerebbe e non ci sarebbe bisogno affatto di nuovi inceneritori nemmeno in Piemonte. Occorre invece spingere sul governo nazionale per inserire, da subito, nella lista delle attività essenziali e strategiche anche quelle manifatturieri che utilizzano materie prime seconde o derivanti da impianti di riciclo e recupero di rifiuti, con idonee misure di sicurezza dei lavoratori.Il ricorso alle discariche sarebbe pesante anche economicamente: la legge regionale prevede infatti sanzioni fino a 0,30 euro ad abitante se non si raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata ancora bel lontana dalla soglia minima 70% in ogni provincia.

Inoltre, la Legge regionale ha già introdotto il tributo speciale per il deposito in discarica, riconducendo in capo alla Regione le competenze relative alla riscossione. La tassa verrà determinata tenendo conto delle premialità da assegnare ai Consorzi virtuosi che conferiranno meno rifiuti in discarica e promuoveranno la riduzione degli stessi a livello generale. Al contrario, sono previste sanzioni amministrative in caso i singoli Consorzi di area vasta non raggiungano gli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani".