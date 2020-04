Da Acquadro Dolciumi sconti e promozioni per la tua Pasqua di qualità

Acquadro Dolciumi, dal 1962 il dolce cuore di Biella, è un negozio specializzato in prodotti dolciari che, per Pasqua 2020, ha preparato una grande offerta di qualità, con sconti del 30% sui prodotti pasquali al cioccolato delle migliori marche come Lindt, Caffarel e Venchi, ed una promozione di prodotti artigianali italiani.

"Il cliente può scegliere tra i prodotti delle marche più blasonate, - dice lo staff di Acquadro Dolciumi - oppure, per accontentare tutte le fasce di mercato, prodotti artigianali italiani di buona qualità con fascia di prezzo più bassa come ovetti a 4,90 euro al chilo, uova da 250 grammi a 3,30 euro. Inoltre proponiamo colombe di Lindt e di Scarpato, colombe artigianali classiche, con o senza canditi, con canditi all'albicocca, con cioccolato, e uova artigianali decorate a nostro marchio molto buone".

Per Pasqua 2020 Acquadro Dolciumi vi porta i dolci tradizionali a casa vostra. "Facciamo la consegna a domicilio gratuita a Biella e paesi limitrofi, - spiega lo staff - mentre, per posti più lontani, la spesa minima deve essere di 50 euro, altrimenti c'è un addebito di 5 euro. I clienti possono prenotare telefonicamente oppure possono acquistare dal sito internet www.acquadrodolciumi.it , con la possibilità di fare dei regali che verranno recapitati direttamente ai destinatari dell'omaggio"

Acquadro Dolciumi è a Biella in Via Torino 19 (aperto dal lunedì al sabato 08:30-12:30 e 15-19; tel. 01529864 ) e Verrone in Strada Trossi 6 (aperto dal lunedì al sabato 15-19; tel. 0155821376).