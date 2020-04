I rappresentanti di Candelo per Tutti diffamati sui social, la presa di posizione del gruppo

Riceviamo e pubblichiamo.

"Abbiamo chiesto all’amministratore (unico) e moderatore (unico) della pagina Facebook denominata “Sei di Candelo se…”, gruppo chiuso del 2014, in assenza di un regolamento esecutivo, di rimuovere quegli epiteti contenuti in commenti fatti sotto nostri post, che non potevano paragonarsi a “FIORELLINI” scambiati in periodo pre-Pasquale.

Quando si invoca, ad esempio, nei confronti di un Gruppo Consiliare e/o dei suoi componenti, il ricorso ad un TSO collettivo (per chi non sapesse, è un trattamento sanitario-psichiatrico obbligatorio), si fuoriesce da “un’animata querelle politica” e si rientra nella DIFFAMAZIONE nei confronti di soggetti che manifestano un’altra opinione. “Sei di Candelo se” è un gruppo che assolve un’importante funzione sociale e ben comprendiamo le difficoltà di un moderatore nell’incanalare un dibattito, evitando pesanti deviazioni nel percorso comportamentale. Vorremmo raccomandare, se dovessimo, per così dire, indicare una “STELLA POLARE” da seguire all’amministratore, di saper distinguere tra dibattito e dileggio.

Scegliere di cancellare D’IMPERIO da un sito di comunicazione un Gruppo Consiliare che rappresenta 1/3 dell’elettorato Candelese, non crea tanto nocumento alla politica locale, ma danneggia la pluralità del dibattito della testata stessa. Tradotto in un esempio, è come se un quotidiano nazionale decidesse di oscurare un partito politico perché “SCOMODO”; si invocherebbero le Autority, la deontologia professionale e i principi democratici.

In buona sostanza, con un click, si è voluto cancellare qualsiasi traccia della nostra esistenza politica nel panorama Candelese e quale ultimo atto, sono state oscurate anche alcune persone del nostro entourage. Non ha alcuna veridicità l’affermazione che il moderatore abbia ricevuto minaccia di querela. Noi siamo di Candelo e noi RAPPRESENTIAMO CITTADINI DI CANDELO. Il nostro Gruppo ha una propria pagina istituzionale e continueremo, attraverso questa realtà, a manifestare le nostre proposte e il dissenso, rappresentando opinioni NON REGIMENTATE.

Lasciamo ad altri il privilegio di essere definiti una “buona“ minoranza, sapendo perfettamente che, quando in politica si utilizza questa aggettivazione, si dice “buono”, ma di sottintende “inutile”. Tanto dovevamo!".