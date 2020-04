appello per bruno

Bruno è un meticcetto di circa 2 anni, molto socievole con i suoi simili e con le persone molto affettuoso ed obbediente. Ci vogliono pochi minuti di pazienza e si rivela un fantastico cagnolino.

Ama andare a passeggio e stare all'aria aperta. Arriva da una brutta situazione ma nonostante questo è molto allegro e vitale. Non testato con gatti , sano, vaccinato non sterilizzato, taglia media contenuta. Adatto a famiglie con bambini e altri cani. Naturalmente si può girare l'appello per iniziare a far conoscere il cane ed eventualmente parlarsi telefonicamente. La visita al cane si potrà fare quando sarà possibile rispettando sempre e comunque le disposizioni vigenti di legge sul coronavirus.

Per info: 340.3770898 o 338.4604776.