Speciale coronavirus, ecco i consigli per gli allenamenti in casa per i ciclisti VIDEO

Nicola Rizzotto, massaggiatore e preparatore atletico, sta finendo gli studi di osteopatia presso la Soma di Milano. Nel suo studio a Varallo Sesia esegue test sul VO2 max, con metabolimetro, su ciclisti agonisti, amatori e runners di qualsiasi livello che vogliono avere dati di allenamento più precisi, al fine di potersi allenare al meglio per raggiungere i loro obiettivi e stabilire le training zone, specifiche e precise sui loro valori di ossigenazione e di resistenza lattacida.

Per gli amanti dei pedali, ecco alcuni consigli e tabelle per allenarsi anche in questo tempo di quarantena: