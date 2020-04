Scuola di Economia Civile rinviata a settembre

I corsi della “Scuola di economia civile”, iniziativa promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Diocesi di Biella e Banca Simetica, in programma da aprile, e già rinviati a maggio, partiranno a settembre a causa del protrarsi dell'emergenza conronavirus.

La Scuola di economia civile, che ha come soggetto attuatore il consorzio “Filo da tessere”, è rivolta a imprenditori e operatori pubblici e privati interessati ad approfondire i temi legati ad un modello economico che pone al centro del proprio operato la felicità pubblica attraverso la corretta gestione dei beni comuni. Oltre al programma riservato agli iscritti al corso, il programma prevede 3 incontri aperti ad un pubblico più ampio e alle scuole.

Il corso intende offrire una riflessione sulle grandi sfide del nostro tempo: la sostenibilità, l’impatto delle attività economiche, la finanza, la riorganizzazione aziendale e grandi temi del welfare.

Per informazioni e contatti: Consorzio Sociale Il filo da Tessere, con sede in Via Tripoli 24 a Biella (mail segreteria@ilfilodatessere.com ; tel. 0150991174; sito internet www.ilfilodatessere.com ).