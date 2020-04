Coronavirus, Pichetto: “Da Fi spirito di collaborazione ma abbiamo temi irrinunciabili”

“Nei giorni scorsi ho partecipato con le capigruppo Bernini e Gelmini e Brunetta alla riunione delle opposizioni con il governo. Abbiamo esaminato le proposte in merito al decreto ‘Cura Italia’, al ‘decreto liquidità’ che verrà emanato lunedì ed al cosiddetto ‘decreto aprile’ che vedrà la luce verso Pasqua. Le modifiche che sono compatibili e relative all’emergenza saranno inserite come emendamenti al decreto; invece quelle urgentissime di carattere finanziario saranno introdotte lunedì nel dl liquidità; infine le modifiche che comporteranno nuovi stanziamenti saranno inseriti nel ‘decreto Aprile’. L’esame è continuato insieme ai ministri Gualtieri e D’Incà, i viceministri Misiani e Castelli e i sottosegretari Guerra e Gastaldi”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.

“Forza Italia nel corso della riunione ha ribadito che è necessario immettere liquidità nel sistema economico per fronteggiare la grave crisi economica prodotta dal diffondersi del Covid-19 – prosegue - Questo significa che devono essere superati gli ostacoli burocratici presenti nel dl ‘Cura Italia’, ma soprattutto aumentando il bonus per autonomi e Partite Iva, esteso anche i professionisti, a mille euro. Particolare attenzione va dedicata alle imprese per le quali abbiamo chiesto un impegno del governo nello stanziare risorse per garantire il credito bancario. E naturalmente con la serrata va garantito che siano congelate le scadenze fiscali ed amministrative. Bisogna, inoltre, ripristinare i voucher temporanei per i lavoratori agricoli e per i servizi alla persona. Per questo abbiamo comunicato al governo che ripresenteremo i nostri emendamenti sui voucher che in maniera assurda sono stati bocciati dichiarandoli inammissibili. Infine, abbiamo proposto l’istituzione di un fondo di finanziamento di 2 miliardi e mezzo per le aziende turistiche e dell'indotto che sono allo stremo”.

“Riteniamo che il governo debba dare un segnale importante nell’ottica del sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. Forza Italia è disponibile a fare a sua parte collaborando in maniera leale e franca, ma allo stesso tempo ribadiamo che ci sono dei punti per noi irrinunciabili”, conclude il senatore Pichetto.