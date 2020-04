Coronavirus, finalmente nella valle di Mosso solo due sanzioni. Domenica di sole e tranquillità

Rispettati i provvedimenti governativi. Una domenica tranquilla nella valle di Mosso, soprattutto nelle zone circostanti il comune di Strona, oggetto nei giorni scorsi di molte, troppe sanzioni ai cittadini da parte dei Carabinieri della locale caserma, per non aver rispettato il decreto ministeriale. Solo due le multe fatte: una per un cittadino la cui passeggiata si è allungata fino a 2 chilometri dalla sua abitazione, l'altra, invece, per un corsetta "prolungata".

Intanto nel comune di Mezzana sono state consegnate le mascherine da parte dell'amministrazione comunale e sono stati contattati tutti i residenti, dai Carabinieri, senza aver riscontrato grosse problematiche. Dalla popolazione si è alzata una sola voce corale: "tanta gratitudine" per la forte vicinanza, in questo periodo di emergenza, delle istituzioni e dell'Arma. Da evidenziare, come in molti altri comuni, anche nella valle di Mosso gli aiuti vengono portati, anche dagli stessi Carabinieri, nelle frazioni più isolate. Inoltre, in tutta la giornata di ieri 5 aprile, i militari hanno predisposto a Strona e Mezzana un servizio di controllo fisso.