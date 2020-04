Coronavirus, “Connettività, ora più che mai, significa connettersi con gli altri”

“Come sempre vogliamo essere vicini al territorio supportando le imprese e le persone, in primo luogo attraverso la connettività: oggi più che mai essere connessi significa poter rimanere in contatto con il mondo, ma anche lavorare in Smart Working. Ben consapevoli di quanto la connettività sia una tecnologia abilitante fondamentale e imprescindibile, noi siamo operativi e presenti con una squadra di tecnici sempre disponibile per le esigenze di imprese e privati”. Così Fabrizio Re spiega il cuore dell’attività di IridesGroup, nella consapevolezza della grande importanza della disponibilità di infrastrutture tecnologiche adeguate non solo per lo sviluppo del territorio ma anche per la situazione legata all’emergenza sanitaria, che vede tutti impegnati ad affrontare il digital divide per poter effettuare operazioni quotidiane: dal rapporto con gli istituti bancari, alla prenotazione della spesa, al lavoro agile.

“Una connettività adeguata – continua Re - diventa indispensabile per permettere ai propri collaboratori di accedere ai software utilizzati dall’azienda, permettendo di operare con completezza e, soprattutto, in sicurezza”. IridesGroup è una realtà specializzata in connettività ad alte performance ed è il più grande installatore nel Nordovest di antenne che consentono ad aziende ed abitazioni di essere connesse ad Internet senza rete fissa, anche nei luoghi in cui le altre connettività non sono all’altezza delle aspettative. Oltre a ciò, IridesGroup realizza sistemi di videosorveglianza in grado di controllare le targhe dei veicoli interrogando il cloud ed impianti telefonici multi-sede che utilizzano linee fisse o la tecnologia VoIP per ridurre notevolmente i costi per le chiamate. IridesGroup è di fatto il partner di riferimento per importanti clienti aziendali a livello nazionale (di cui l’85% è fuori provincia) ed è in grado di supportare tutte le imprese, gli enti pubblici, i privati cittadini ed anche i piccoli uffici che pur possono desiderare assistenza su PC e macchine multifunzione per la stampa.

INFO: www.iridesgroup.it