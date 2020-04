Coronavirus - Biella, lettori si lamentano: una mascherina non adatta agli anziani

Continua la distribuzione delle mascherine da parte del comune di Biella alla popolazione in questa emergenza Coronavirus. Ma non tutti sono contenti delle forniture. Diverse, infatti, sono le segnalazioni e di lettori che lamentano la fattura della protezione, soprattutto per gli anziani che faticherebbero ad indossarla e soprattutto a farla rimanere aderente al viso.

"Questo tipo di mascherina è più bella di quelle consegnate alle forze dell'ordine dal Ministero -commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola-. Sono certificate, anallergiche e testate in laboratorio. Al momento ne stiamo distribuendo di due tipi, questa in oggetto e quella chirurgica. Nei prossimi giorni arriverà a Biella una fornitura di altre circa 10 mila mascherine. A breve quindi provvederemo ad un secondo giro di consegna ai cittadini che non hanno, ad oggi, ricevuto le chirurgiche".