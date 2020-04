Coronavirus, batte forte il cuore di Noi del Bona: “2500 euro e una borsa di studio per il nostro Ospedale”

Anche il cuore del Bona di Biella si è dimostrato grande. In questi giorni, l’associazione culturale Noi del Bona – nata nel 2013 con lo scopo di riunire studenti, ex allievi e docenti dell’IIS E. Bona – è scesa in campo per supportare gli Amici dell’Ospedale di Biella. “In pochi giorni – spiegano – la generosità degli associati ci ha permesso di raccogliere la cifra di 2.110 euro. Ringraziamo tutti gli associati che hanno risposto “presente" al nostro appello. Inoltre, il direttivo ha deciso di devolvere, a supporto del nostro Ospedale, una delle borse di studio abitualmente destinate agli studenti, raggiungendo così la cifra di 2.500 euro. Uniti supereremo questo triste periodo".