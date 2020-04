Coronavirus, a Valdilana consegnate quasi 8mila mascherine. E l’amministrazione dichiara: “29 casi positivi”

“Attualmente le autorità sanitarie ci confermano che dall'attuazione del primo DPCM ad oggi si sono verificati complessivamente 29 casi positivi al coronavirus, di cui diversi in via di guarigione”.

A comunicarlo, in un comunicato stampa sul proprio sito, l’amministrazione comunale di Valdilana guidata dal sindaco Mario Carli, che prosegue: “Siamo costantemente in contatto con le persone e le famiglie coinvolte, per esprimere loro vicinanza in questo momento di difficoltà e per fornire il supporto necessario. Inoltre il Comune in questa situazione d'emergenza sta lavorando sul territorio ogni giorno per recepire i decreti ministeriali e regionali e informare i cittadini sul loro contenuto, collaborando con il Centro Operativo Comunale nel coordinamento tra la polizia locale, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile per il rispetto delle norme. Il nostro obiettivo è che nessuno si senta solo. Intendiamo perseguire un'informazione puntuale ed efficace. Questo è un momento difficile per tutti, soprattutto per i cittadini coinvolti in prima persona. Ricordiamo ancora una volta che stiamo parlando di persone e non di numeri. Vi invitiamo pertanto ad utilizzare i soli canali ufficiali per informarvi. Solamente restando uniti ce la faremo a superare insieme questo periodo difficile”.

Intanto, nei giorni scorsi, è cominciata la distribuzione di circa 8mila mascherine su tutto il territorio di Valdilana. “Le municipalità di Mosso e Soprana sono a posto. Domenica, invece, abbiamo concluso con Valle Mosso e Trivero ma mancano all’appello circa 2mila famiglie. – sottolinea il sindaco Mario Cali - Siamo in attesa dell’ultimo lotto e, appena arriverà, i volontari raggiungeranno le zone che ci mancano. Ad ogni nucleo familiare sono state recapitate tre mascherine standard. Infine, vorrei sottolineare lo spirito di spontaneità di chi si è offerto per la consegna delle mascherine”.