Questa mattina il gruppo Angelico ha consegnato un’autovettura per le attività della Protezione civile. Si tratta di una Ford Fiesta: resterà nel parco mezzi fino al termine dell’emergenza. L’auto servirà per le consegne a domicilio di spesa, farmaci e mascherine per tutte le famiglie in difficoltà. Sono quasi 700 le famiglie raggiunte dal servizio.