A Biella arrivate oltre 9.000 mascherine, prosegue la distribuzione

Grazie alle donazioni delle ultime ore, i volontari della Protezione civile proseguono nella distribuzione delle mascherine per Over 70, persone con patologie e lavoratori attualmente impiegati per garantire beni e servizi di prima necessità. L’obiettivo è quello di estendere la distribuzione al resto della popolazione, in base alle consegne del materiale. Prosegue una corsa alla solidarietà: l’azienda Sarem Antincendio Srl ha fornito 5.000 mascherine, altre 2.000 sono arrivate dagli organizzatori del Rally della Lana.

Una fornitura significativa è giunta da Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi: 500 mascherine chirurgiche, 1055 di tipo Ffp2 per gli operatori, 10.000 paia di guanti, 63 flaconi gel mani, 94 occhiali protettivi e 121 tute monouso. Da segnalare anche la consegna di bancali d’acqua da parte della aziende Lauretana e Guizza. “Siamo infinitamente grati a queste aziende – dice il sindaco Claudio Corradino -, grazie alle quali nel fine settimana siamo riusciti a fare una distribuzione porta a porta di mascherine per gli anziani, i lavoratori e le persone con problemi di salute. Attendiamo ancora quasi 20.000 mascherine e confidiamo di poter dare una risposta anche al resto dei cittadini”. Per richiedere le mascherine si deve telefonare al numero 015.8554511 (Protezione civile Città di Biella) e seguire le indicazioni degli operatori per ritiro o eventuale consegna al proprio domicilio.

Da questa mattina è operativo lo sportello a cui rivolgersi per richiedere il “bonus spesa” a seguito della comunicazione dello scorso venerdì 3 aprile. Sono già pervenute oltre duecento richieste di attivazione del sussidio, ora al vaglio dell’ufficio dei Servizi Sociali dell’ente. A pratica istruita entro due giorni i buoni saranno consegnati. I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa: l’elenco si può già trovare sul sito del Comune di Biella. Gli esercizi interessati che ancora vogliono inserirsi possono mandare la manifestazione di interesse alla mail attivitaeconomiche@comune.biella.it, l’elenco verrà aggiornato quotidianamente.

Si ricorda che per fare richiesta dei “bonus spesa” è possibile telefonare ai numeri 015.8554527-530, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00, o entrare sul sito del comune per consultare l’avviso che contiene i criteri di ammissione e per stampare il modulo di richiesta in autocertificazione online e inviare l’istanza alla seguente mail: servizisociali@comune.biella.it.