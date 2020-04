Tollegno in scala virtual edition, i modellini dell'edizione 2020 su Facebook e Instagram

L'emergenza coronavirus non ha fermato Tollegno in scala. L'edizione vera e propria ospitata nella palestra comunale è stata annullata, ma lo scorso weekend del 4 e 5 aprile si è svolta un'edizione virtuale: per due giorni, sulle pagine Facebook e Instagram dedicate, sono stati postate dirette e foto per celebrare il modellismo, con l'interazione di diversi appassionati che, a loro volta, hanno condiviso con gli utenti la loro passione.