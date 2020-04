Back Market, e-commerce leader nei prodotti ricondizionati: garantiti, convenienti e sostenibili

Acquistare un prodotto ricondizionato su Back Market è sicuro ed economico

Perché scegliere di acquistare un MacBook ricondizionato piuttosto che uno nuovo? I motivi sono molti e i vantaggi notevoli. Comprare un prodotto riportato a nuova vita da specialisti esperti e certificati è molto più conveniente, oltre che sicuro, e inoltre è un atto etico per contribuire in maniera attiva a salvare l’ambiente.

La proposta di Back Market quindi, piattaforma online leader nel settore della vendita di dispositivi e apparecchi elettronici ricondizionati, come laptop, smartphone, tablet, televisori, elettrodomestici e così via, è rivoluzionaria. Lo store digitale riunisce oltre 1000 restauratori qualificati e tutti rigorosamente certificati. Gli apparecchi in vendita quindi, sono perfettamente funzionanti, esattamente come se fossero nuovi. Tutti i tecnici presenti sull’e-store sono costantemente sottoposti ad audit e controlli che garantiscono il rispetto dei massimi standard di qualità e ogni prodotto è testato e verificato. Un articolo ricondizionato allora, è esattamente come uno nuovo in termini di efficacia ma è più economico: su Back Market si può risparmiare fino al 70 % rispetto al prezzo di un oggetto appena realizzato. È possibile ad esempio aggiudicarsi un MacBook Air a partire da soli 369 euro anziché 999 euro.

Il prezzo varia in base ovviamente all’anno di introduzione e alle dimensioni dello schermo, oltre alle altre caratteristiche tecniche che distinguono un pezzo dall’altro. Una variante importante poi. è decretata dal gradimento estetico: un MacBook Air può essere quindi come nuovo, ottimo, molto buono, buono o economy. In questo modo si sa perfettamente cosa aspettarsi e se l’estetica non è tra le nostre priorità possiamo acquistare un Mac ad un prezzo imbattibile e magari dilazionando l’importo in comode rate. È importante però sottolineare che questo parametro è legato esclusivamente all’involucro del laptop e il funzionamento dell’oggetto non è mai in discussione, come dimostrato dal fatto che ogni articolo in vendita su Back Market è garantito fino a 36 mesi.

Scegliere un prodotto ricondizionato su Back Market è un gesto etico per l’ambiente

Ma la proposta rivoluzionaria non è legata solo al prezzo del dispositivo, sempre super competitivo. Decidere di comprare un oggetto elettronico ricondizionato infatti, significa aiutare il pianeta contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti elettronici. Acquistando un MacBook Pro ricondizionato (disponibile su Back Market a partire da soli 389 euro per un oggetto del valore di 1150 euro), invece che il suo equivalente nuovo, permette di evitare di immettere nell’ambiente ben 3480 grammi di spazzatura tecnologica, pari ad addirittura 1740 patatine.

L’e-commerce del ricondizionato rappresenta davvero la nuova frontiera nel mondo dello shopping tecnologico. Lo store digitale primario nella vendita di apparecchiature restaurate da mani esperte ha svolto, fin da quando è nato, un ruolo determinante nel ridurre l’impatto sull’ambiente dell’industria tecnologica sul pianeta. Fino ad oggi l’azienda, grazie alla sua offerta inedita e innovativa, ha evitato la produzione di 1.700 tonnellate di rifiuti elettronici e 72 mega tonnellate di materie prime. Ha inoltre agito in prima persona piantando 100.000 alberi nell’ambiente.

Convertirsi al ricondizionato con Back Market allora, è un passo ormai preferibile con la sicurezza di comprare un oggetto funzionante (e nel caso si cambiasse idea si può procedere al reso entro 14 giorni) e in tutta facilità grazie a un sito moderno e intuitivo, al servizio clienti efficiente e sempre a disposizione e alle spedizioni veloci e garantite.