Cinema e libri a portata di "casa", ecco i consigli della biblioteca di Città Studi

Si può andare in biblioteca e al cinema anche rimanendo comodamente a casa propria. Per questo la biblioteca di Città Studi ha selezionato per gli utenti alcuni contenuti culturali gratuiti, facilmente consultabili da pc e smartphone: ebook, articoli, immagini, film e altri documenti.

Ecco le proposte:

Ebook e giornali

Alcune case editrici italiane hanno reso accessibili alcuni titoli del loro catalogo e scaricabili gratuitamente, come: Edizioni GruppoAbele, Bookrepublic, Marietti, Fazi, Feltrinelli, Rizzoli e il Saggiatore. Alcuni audiolibri si possono trovare sul sito de Il Narratore. Se siete appassionati di Wu Ming potete scaricare gratuitamente i titoli di questo famoso collettivo di scrittori provenienti dalla sezione bolognese del Luther Blissett Project.

Per gli amanti dei fumetti, è possibile sfogliarne uno nuovo ogni giorno grazie a Coconino Press. Agli studenti universitari città Studi segnala invece: Perlego che offre accesso illimitato ad oltre 300.000 titoli accademici e universitari per 6 settimane, è possibile leggere sia online che offline e su qualsiasi device. Per ottenere l’offerta visitate la pagina dedicata e cliccare su “Start free trial”. Dopo il periodo di prova gratuita di 14 giorni, con il codice iorestoacasa si attivano automaticamente altre 4 settimane gratuite.

La Mia Biblioteca: biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA (3 mesi di accesso gratuito). Su Liber Liber è possibile scaricare i grandi classici della letterratura con oltre 3.300 libri in edizione integrale, 9.000 brani musicali e decine di audiolibri. Anche openMLOL seleziona per voi il meglio delle risorse open: dagli ebook ai videogiochi, dagli spartiti agli audiolibri.

Su I Giornali del Piemonte è possibile trovare le edizioni delle testate locali e regionali. Inoltre, la Biblioteca Civica di Biella ha deciso di offrire fino al 30 giugno prossimo la consultazione gratuita di MediaLibraryOnLine con l'accesso a quotidiani online e prestito di ebook. Il servizio è offerto a coloro che sono già iscritti a una delle biblioteche del Sistema BiblioBi. Se siete interessati ad attivare il servizio è sufficiente compilare il form.

Cinema

I cataloghi della Cineteca di Milano permettono di accedere allo streaming di oltre 500 titoli tra filmati esclusivi, restauri e digitalizzazioni svolte dal MIC Lab di Cineteca Milano e grandi capolavori del cinema muto.

Sky arte ci permette di viaggiare tra le bellezze del nostro Paese, il meglio della produzione del canale è infatti disponibile in streaming gratuitamente per tutti. Infine, anche VideoAstolfoSullaLuna offre la visione online gratuita di alcuni dei film da loro prodotti e/o realizzati. Una buona occasione per curiosare tra le produzioni locali.