donosalute, raccolti oltre 2mila euro per l'Asl Biella dal gruppo Alpini di Chiavazza

Dal lancio dell'iniziativa ad venerdì 3 aprile, gli Alpini di Chiavazza hanno raccolto e versato 2370 euro a sostegno dell'ospedale di Ponderano, partecipando alla raccolta fondi promossa dall'associazione Amici dell'Ospedale di Biella chiamata #donosalute.

"Naturalmente - commentano i membri della sezione - la raccolta continua sperando che, nel nostro piccolo, si riesca ad aiutare sempre di più chi si sta impegnando in questo grave momento". I fondi, in particolare, servono a sostenere i reparti del nosocomio che stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus.

Ecco le modalità di contributo: bonifico bancario al gruppo Alpini di Chiavazza -(che verserà la somma degli importi all'associazione Amici dell'ospedale) all'Iban IT96 Y060 9022 3020 0000 0025 681, causale “Donazione Covid-19” oppure è possibile far pervenire l’offerta in busta chiusa nella cassetta delle lettere del Capogruppo Piero Coda Z. in Via Rosazza 30 a Chiavazza.