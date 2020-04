Coronavirus, mascherine per tutti a Strona. Sindaco: “Donate dal Gruppo Marzotto. Ogni aiuto è prezioso”

Un gesto di solidarietà che si è trasformato in una donazione alla popolazione. Nei giorni scorsi, il comune di Strona ha ricevuto un'importante fornitura di mascherine da parte dello stabilimento Tallia di Delfino di Strona – Gruppo Marzotto. Le mascherine sono state consegnate direttamente al sindaco Davide Cappio che insieme agli amministratori si sta organizzando per distribuirle a tutti i cittadini.

“Per la donazione di mascherine non posso far altro che ringraziare, a nome mio e di tutta la comunità di Strona il Gruppo Marzotto che ha compiuto un gesto molto importante – spiega il sindaco - Ogni aiuto è prezioso in questo momento di emergenza. Ogni sostegno è un motivo in più per continuare a lottare contro un nemico invisibile. Ancora una volta sottolineo l'importanza strategica della collaborazione tra le istituzioni, la comunità e le realtà presenti sul nostro territorio. Infine raccomando ancora una volta ai cittadini di non di uscire se non per assoluta necessità, di lavarsi spesso le mani e di osservare le prescrizioni governative e regionali".