Coranavirus, a Massazza la solidarietà di Simona Lusuardi

In tempi di coronavirus, sono sempre di più i cittadini che dimostrano la loro soldiarietà.

Una di questi è Simona Lusuardi di Massazza, dove è titolare di un'impresa chiusa per le dispsizioni ministeriali sull'emergenza, e che in questi giorni ha prodotto 600 mascherine: "Ho una piccola azienda sotto casa dove sono riuscita a confezionarle, e le ho donate ai Comuni di Massazza e Villanova Biellese che hanno provveduto a distribuirle. Ci tengo a precisare che il materiale per le mascherine mi è stato donato, e ci sono stati volontari che mi hanno aiutato nella conferzione".

Il sindaco di Massazza, Enrico Casana, conferma la donazione: "Abbiamo ricevuto circa 300 mascherine da Simona Lusuardi che le ha prodotte con la collaborazione di altre persone del paese che hanno partecipato a stirarle ed impacchettarle. Ne abbiamo già distribuite una per famiglia, e nei prossimi giorni continueremo la distribuzione del quantitativo rimasto. I cittadini possono fare un'offerta volontaria per le mascherine".

A Villanova Biellese, è stata l'Amministrazione Comunale a distribuire le circa 100 mascherine ricevute da Simona Lusuardi, come spiega il sindaco Giovanni Mangiaracina: "Il vice sindaco ed un consilgiere comunale si sono offerti di distribuire a domicilio queste mascherine specificando che non sono certificate. Il contributo della signora Lusuardi è stato del tutto volontario, e, quindi, ho dato disposizioni che tutte le offerte volontarie delle famiglie saranno consegnate alla signora".

Simona Lusuardi ha le idee chiare su come utilizzare queste offerte: "Tutto ciò che sarà raccolto sarà devoluto agli Amici dell'Ospedale di Biella".