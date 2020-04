Cavaglià, buoni spesa: Modalità e requisiti per ottenerli

Tutte le persone residenti nel Comune di Cavaglià, che si trovano in stato di assoluto bisogno economico, di generi alimentari e prodotti farmaceutici di prima necessità possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa, utilizzabili presso gli esercizi commerciali del paese aderenti all’iniziativa, pubblicati sul sito del Comune.

La domanda potrà essere presentata da martedì 7 a giovedì 9 aprile e potrà essere compilata telefonicamente, (contattando gli uffici comunali competenti al numero 0161.967016 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei giorni di martedì e mercoledì e dalle 9 alle 12 di giovedì per poi essere autenticata all’atto della consegna dei buoni) oppure scaricata dal sito del Comune di Cavaglià (http://www.comune.cavaglia.bi.it/) e inviata esclusivamente dalle 9 di martedì alle 12 di giovedì 9 aprile via mail all’indirizzo ssoc.cavaglia@ptb.provincia.biella.it, indicando in oggetto ”Buoni spesa emergenza covid - 19”, allegando la scansione del documento di identità.

Criteri di concessione: soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020; nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro; nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

I buoni spesa saranno ritirabili presso gli Uffici del Comune previo appuntamento. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati da volontari della Protezione Civile, della CRI di Cavaglià o da volontari incaricati dal Comune.