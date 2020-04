Vigliano Biellese, ecco nuovo sito web e app del Comune

È online il nuovo sito istituzionale del comune di Vigliano Biellese. Ad annunciarlo la stessa amministrazione che, in una nota stampa, spiega: “Il sito è realizzato secondo le Linee Guida di accessibilità e design per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), con l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutte le pubbliche amministrazioni. La grafica applica inoltre i criteri del "responsive web design" (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale ai diversi dispositivi con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.)".

"La facilità di consultazione del nuovo sito e l’immediata reperibilità delle informazioni - prosegue la nota - diventano ancora più determinanti in questa fase emergenziale che stiamo vivendo e vengono incontro all’esigenza della cittadinanza di tenersi costantemente aggiornata e di ricevere le comunicazioni e notizie, restando al proprio domicilio. E’ inoltre attiva l’app Lamiacittà, legata al sito web comunale https://comune.vigliano.bi.it/it-it/app. Ampliare e potenziare la comunicazione dell'attività istituzionale, consente di raggiungere un numero sempre più ampio di cittadini, come è nostro preciso obiettivo”.