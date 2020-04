Vigliano, dalla Pro Loco 1000 euro per la Protezione Civile del paese

"Anche noi siamo in quarantena, ma non ci dimentichiamo di chi sta combattendo in casa o in ospedale questo nemico invisibile in prima linea. Ricordiamo i medici, il personale sanitario, le forze militari, Protezione Civile Nazionale e i tanti volontari che si prodigano in tutti i modi". Questo il messaggio della Pro Loco di Vigliano, che nei giorni scorsi ha deciso di compiere un gesto di solidarietà. L'associazione turistica, infatti, ha donato alla Protezione Civile di Vigliano la cifra di 1000 euro per contribuire "al lavoro che stanno svolgendo nel nostro paese con molta abnegazione".