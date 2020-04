L'omaggio di Vigili del Fuoco, Aib, Protezione Civile, ANVG e Polizia Locale al personale dell'ASL Biella FOTO e VIDEO

Un momento di profonda emozione quello che poco fa ha avuto luogo di fronte all'ospedale di Ponderano. Intorno alle 11 di questa mattina, 4 aprile, i volontari AIB, gli agenti della Polizia Locale di Biella, gli operatori della Protezione Civile di Biella, i membri dell'associazione nazionale Volontari di guerra e i Vigili del Fuoco biellesi si sono riuniti di fronte al degli infermi per rendere omaggio a tutti i medici, infermieri, OSS e operatori che tutti i giorni danno anima e corpo e lavorano in prima linea per contrastare l'emergenza. Un gesto che gli stessi hanno gradito e accolto con commozione.