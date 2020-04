Coronavirus, Vigliano: Ecco i criteri per accedere al buono spesa

Sul sito internet del comune di Vigliano, da ieri, è possibile effettuare la domanda per l'erogazione di buoni spesa alimentari ai soggetti residenti che si trovino in stato di assoluta necessità, ai sensi dell’Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo. Per effettuare la richiesta è necessario registrarsi ai servizi online del comune. Intanto, l'amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse al fine di individuare gli esercizi commerciali disponibili alla fornitura di prodotti alimentari attraverso l’accettazione degli appositi buoni spesa rilasciati dal comune.

Questi i criteri di assegnazione del buono: soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020; nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020; nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro; nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

La quantificazione del buono sarà determinata successivamente all’individuazione della platea dei beneficiari e sarà commisurata al numero di componenti del nucleo familiare, con maggiorazione per i nuclei in cui sia presente un soggetto diversamente abile. I buoni così determinati saranno erogati fino ad esaurimento della somma assegnata all’ente, pari a 40mila e 600 euro, anche tramite eventuale ricorso ai soggetti del terzo settore già attivi sul fronte della solidarietà alimentare.