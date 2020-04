Coronavirus, lo sfogo di una nostra lettrice: "Biellesi e concittadini siete una vera delusione"

"Non avrei mai pensato che i miei concittadini biellesi fossero così caparbi nel comprendere la gravità della situazione. Come già sottolineato giorni fa mi rendevo conto da casa, che il traffico nella Sp 315 (Buronzo - Gattinara) mi sembrava ingiustificato ed apprendevo dai social che la situazione non fosse sotto controllo. Stamane essendomi recata al lavoro a Biella, mi sono resa conto che poco è cambiato dalle settimane precedenti, pochissimo almeno, e dalle 8,30 il traffico in via Repubblica è al quanto intenso. Come molti sanno, o per lo meno dovrebbero saperlo, presso ospedale di Ponderano la situazione parrebbe avere un pochino di rallentamento nei ricoveri giornalieri, che i medici i sanitari gli operatori tutti, sono giunti allo stremo delle forze e anche delle unità in turnazione; purtroppo alcuni si sono anche ammalati.

Le forniture di DPI continuano ad essere scarse e non vi è neppure garanzia che arrivino a breve. Le forze dell'ordine lamentano che troppi anziani (la maggior parte a trasgredire le regole sono loro) e troppi con la scusa di "scendere il cane che lo piscio", troppi ancora senza giustificato motivo, sono a zonzo per le vie e non riescono a controllare la situazione.

Ora mi chiedo: cosa necessita per farvi capire che si deve restare a casa? Se ci lamentiamo che siamo senza soldi, come me lo spiegate che tutti i giorni abbiamo spesa da fare? Questi poveri commessi che mettono, anzi devono per forza causa maggiore "LAVORO" mettere a rischio la loro salute per noi, non sarebbe ora di avere un minimo di rispetto anche per loro? Lo stesso vale per tutte le forze dell'ordine che ogni giorno devono fermare persone che non vogliono assolutamente capire. Dei sanitari così detto EROI ci stiamo già dimenticando di quanto stanno facendo?

Rammento anche che il Presidente Cirio prevede di prorogare le restrizioni per la nostra regione, sino al 20 aprile con la speranza che chi deve rispettare le regole lo faccia. Credo che questa data, non sia ancora sufficiente se continuiamo in questo modo. Non avrei davvero mai pensato che nel mio territorio, vivessero persone così poco altruiste ed indisciplinate e solo capaci a lamentarsi. Una vera delusione!".