Candelo illuminata: di blu per la giornata dell'autismo, con il tricolore per l'emergenza coronavirus

Giovedì 2 aprile, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'Autismo, la piazza del Comune di Candelo è stata illuminata di blu, colore scelto dall'ONU per simboleggiare l'occasione. "Un gesto simbolico per sensibilizzare sui diritti delle persone nello spettro autistico" commenta la delegata alle pari opportunità Erika Vallera.

"Le statistiche ci dicono che in Italia un bambino ogni 77 ne è colpito; un dato che non deve lasciare indifferenti. E' importante avere interventi sempre più mirati per migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome autistica e delle loro famiglie, garantendo alle persone con autismo o con disturbi dello spettro dell'autismo pari opportunità in ogni settore deve essere l'obiettivo da perseguire. Il nostro territorio è molto attento a queste esigenze. Proprio a Candelo è presente, ad esempio, la casa per l'autismo. Una struttura studiata per rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi autistici che offre servizi educativi di qualità".

L'impianto luci è stato fornito dalla Pro Loco e installato da un elettricista, tutto in modo gratuito. "Insieme alla Tac (team associazioni candelesi) e all'Angsa Biella - spiega il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio - avremmo dovuto festeggiare la giornata con una mostra e un aperitivo in blu, ma tutto è saltato a causa dell'emergenza. Per questo abbiamo voluto comunque celebrare la giornata contribuendo con questa iniziativa".

E dopo il blu, il municipio ha dato spazio ai colori della bandiera italiana verde, bianco e rosso: da ieri, infatti, anche Candelo si è unità alle tante città italiane che hanno deciso di illuminare i propri monumenti con i colori della bandiera italiana. "E così sarà fino al termine di questa emergenza - dichiara il sindaco Paolo Gelone -. Mi auguro, come tutti, che la fine di questo momento di grande difficoltà sia il prima possibile e affinché così sia è bene che ognuno di noi faccia la propria parte con grande responsabilità. Illuminare il Municipio dei colori della nostra bandiera italiana vuole essere un simbolo di coesione e fratellanza che deve ispirare tutti noi".