Borriana, Fratelli D'Italia: "Quante mascherine ha ritirato il Comune?"

Il gruppo di Fratelli d'Italia di Borriana, minoranza in Consiglio Comunale, formato dal capogruppo Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ha scritto una lettera aperta al sindaco Francesca Guerriero in cui pone interrogativi di grande attualità in questo periodo di emergenza sanitaria.

"Premesso che ho visto un volantino dove una ditta di Mongrando fornisce dispositivi di protezione individuali alla popolazione di Borriana al prezzo unitario di euro 4; - esordisce Salvatore Tedesco - convinto che la Sua Amministrazione ha avuto contatti con tutti per poter ricevere al più presto tutte quelle protezioni utili in questo momento drammatico per la nostra Patria, per evitare il propagarsi del contagio a Borriana; appreso che i sindaci della provincia di Biella stanno distribuendo le mascherine chirurgiche; a conoscenza che il giorno 28 marzo ne sono sono state inviate 65000 al Centro Operativo Misto della Protezione Civile da ritirare e consegnare alla popolazione; chiedo come capogruppo di Fratelli D'Italia, ovviamente senza polemiche, quante e se sono state ritirate dal Comune di Borriana per limitare il contagio che sembra essere già presente nel paese stesso".

A nome di tutto il gruppo, Tedesco esprime solidarietà al primo cittadino: "In questo momento Lei e tutti i sindaci d'Italia siete chiamati a gestire una grave situazione e venite presi in giro da annunci roboanti dal nostro presidente Conte, come ben Sa nessun intervento straordinario, ma parliamo di soldi già presenti nel bilancio di ogni comune. Sarà anche al corrente di un ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile che invierà al Comune di Borriana euro 4638,87 per aiutare le famiglie bisognose del paese: chiedo di conoscere quali misure l'Amministrazione Comunale ha messo in cantiere per aiutare le persone anziane, le famiglie disagiate, le persone in quarantena".