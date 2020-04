Ricetta: Tortelli al pesto ligure

Oggi voglio portare sulle vostre tavole un'emozione provata un po' di tempo fa...e ritrovata su un foglio scritto e dimenticato in un libro di cucina. Appunti scritti durante un nostro giro enogastronomico in terra ligure.

Ricetta per 4 persone:

300g. di patate bianche

200g. di farina 00

250g. di mascarpone

100g. di latte fresco

50g. di grana padano

50g. di pecorino romano

6 tuorli d'uovo

1 bel mazzo di basilico

grana in scaglie

5/6 fagiolini

2 cucchiai di pinoli

burro, olio, sale e pepe q.b.

In una pentola con dell'acqua leggermente salata mettiamo a cuocere le patate per circa 30 minuti, aggiungendo anche due foglioline di alloro.

Nel frattempo prepariamo la pasta, distribuendo la farina su un piano di lavoro.

Aggiungiamo le uova, il sale e un goccio di acqua e di olio.

Lavorando con le mani otteniamo un panetto che faremo riposare avvolto in un panno.

Quando le patate saranno morbide priviamole della loro buccia e passiamole in uno schiacciapatate.

Aggiungiamoci poi il latte, una noce di burro e amalgamiamo il tutto.

Con un mixer ad immersione frulliamo un attimo per ottenere una bella crema soffice.

Dedichiamoci ora ai fagiolini che faremo sbollentare per qualche minuto in acqua bollente.

Quindi li scoliamo, li tagliamo in due per lungo e li passiamo per qualche minuto in una pentola con uno spicchio di aglio.

In un piccolo tegame tostiamo per qualche minuto i pinoli.

In un frullatore frulliamo il nostro basilico, aggiungiamo quindi i pinoli tostati, un pizzico di sale, 3-4 cucchiai di olio, il grana e il pecorino.

Frulliamo, ottenendo così una crema.

Versiamo questo composto in un contenitore e aggiungiamo il mascarpone.

Amalgamando bene con un cucchiaio otteniamo così la farcia per il ripieno e trasferiamola in una saccapoche che metteremo subito in frigorifero.

Ora prepariamo la nostra pasta.

La tiriamo in fogli molto sottili e, con un coppa pasta, ricaviamo dei dischi dal diametro di 6/8 centimetri.

Mettiamo, con la saccapoche, una noce di farcia al centro del disco, poi chiudiamo, formando il nostro tortello.

Li buttiamo in acqua bollente per un paio di minuti e, dopo averli scolati, li facciamo saltare delicatamente ancora per qualche secondo insieme ai fagiolini.

Impiattiamo.

Mettiamo sul fondo del piatto uno strato di crema di patate, adagiamoci i nostri tortelli, i fagiolini, le scaglie di parmigiano, qualche fogliolina di basilico e dei pinoli tostati.

Finiamo con qualche goccia di olio e una piccola profumata di pepe in polvere.