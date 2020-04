Su Nuraghe, virus e poesia: restamos in domo/stoma ëntecà/quedamos en casa/restiamo a casa

Ai tempi di coronavirus, il laboratorio linguistico di Su Nuraghe continua in collegamento Skype con il Circolo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina), superando mari e oceani attraverso l’uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese - traduzione in piemontese letterario nella versione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), in lingua italiana, curata da Roberto Perinu, Biella - traduzione in castigliano resa da Matteo Rebuffa, Candelo (Biella) - testo di presentazione e poesia “Si solu restamos in domo” sono di Tore Spanu, di Pozzomaggiore (Sassari) - coordina Biagio Picciau.

Un sonetto scritto come raccomandazione, per il peggiorare dell'attuale terribile momento della pandemia, che dilaga in tutte le regioni, soprattutto in Lombardia, particolarmente a Brescia e a Bergamo; risaltano le immagini forti dei camion militari incolonnati che portano le bare al cimitero, senza ali di folla, né fiori, né familiari, nel silenzio più spettrale. Sembrerebbe che il diavolo si preda gioco di noi.

Nei versi il richiamo a starsene tutti quanti a casa, dando retta alle autorità, prendendo seriamente il problema.

Torneremo senz'altro a veder la luce, con occhi diversi, nella speranza di una sincera amicizia.

Prosegue però nel finale rimarcando che l'umanità, tutte le Nazioni, è condannata nei secoli ad affrontare pestilenze e guerre ingiuste.

Intanto però è Primavera.

Si solu restamos in domo

(Tótu bene at andare)



No paret beru colonnas de morte

Sènza fiores ne familiares,

Sos becchinos como sunt militares

Est una peste a cambiare sa sorte!



Su dimoniu si leat giogu

Ca nois semus puru a sa lezera,

No est a passizare in s'aera

Zente meda est brullende cun su fogu.



Faghimos tótucantos a manera

De ponner’ mente a s'autoridade

Amos a bider torra sa lumera.



Cun ójos sintzeros de amistade

Est beranu mai nos manchet s'ispera

Ai custa cundennada umanidade!



Tore Spanu 21/03/2020



Solo se restiamo a casa

(tutto andrà bene)



Non sembra vero colonne di morte

Senza fiori né familiari

I becchini adesso sono i militari

È la peste a cambiare la sorte.



Il diavolo si prende gioco

Perché prendiamo tutto alla leggera

Non c'è da passeggiare all'aperto

Molta gente scherza con il fuoco.



Tutti quanti facciamo in maniera

Di dar retta all'autorità

Rivedremo nuovamente la luce.



Con occhi sinceri d'amicizia

È primavera! Mai manchi la speranza

A questa condannata umanità!

Mach s’i stoma ëntecà

(tut a andrà bin)

A smija gnanca vèr, porcission ëd la mòrt,

Sënsa ni fior, ni famijar,

ij sotror aór a son ij soldà

A l’é ‘l contagg a cambié le sòrt.

Ël diao an mincion-a a sò deuit,

Dagià ch’i pijoma sémper tut cmè n’amusman

A venta nen girolé fòra ’d ca

Tròpa gent as dësmora con ël feu.

Dom-se n’andi e foma an meud

Da deje da ment a j’autorità

I s-ciarëroma torna la lus.

Con d’euj pien d’amicissia genita,

A l’é la prima! Ch’a-j ven-a mai meno la speransa

A costa umanità sota condan-a.

Solo si nos quedamos en casa

(todo saldrá bien)

No parece verdad columnas de muerte

Sin flores ni familiares

Los enterradores ahora son los militares

Es la peste la que cambia el destino.

El diablo se burla de nosotros

porque tomamos todo a la ligera

No se puede pasear al aire libre

Mucha gente juega con fuego.

Procuramos todos

Hacer caso a las autoridades

Volveremos a ver la luz.

Con ojos sinceros de amistad

¡Es primavera! ¡Nunca pierda la esperanza

esta humanidad condenada!