Tradito da una storia di Instagram, il giovane 24enne si scusa pubblicamente

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del giovane 24enne che nella giornata di ieri, 3 aprile, si è recato a Gaglianico senza autorizzazione e ha segnalato la presenza di una pattuglia della Polizia Locale con una storia di Instagram (leggi qui: http://www.newsbiella.it/2020/04/04/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/gaglianico-segnala-il-posto-di-controllo-della-polizia-locale-con-una-storia-su-instagram-24enne-n.html):

"Salve,

Vi scrivo in merito al fatto accaduto ieri a Gaglianico. Mi scuso per non aver rispettato le norme imposte dallo stato italiano, di essere quindi uscito per svago e non per reali necessità. Chiedo inoltre scusa per la mia pubblicazione su Instagram, con cui ho tirato in causa le forze dell'ordine intralciandole nell'esercizio delle loro funzioni. Il mio comportamento è stato indisciplinato e mi scuso con tutti, con il mio datore di lavoro e con la Polizia Locale".